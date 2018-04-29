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Afyonkarahisar'da sera şartlarında muz yetiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'ndeki serada, 2 yıllık çalışmanın ardından organik muz yetiştirilmeye başlandı.

Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'ndeki serada, 2 yıllık çalışmanın ardından organik muz yetiştirilmeye başlandı. Anavatanı Güneydoğu Asya olarak bilinen, Türkiye'de en çok Mersin'in Anamur ilçesi ve Antalya'nın Alanya ilçeleri ile çevresinde yetiştirilen muz, büyük oranda karasal iklimin etkisinde olan Afyonkarahisar'da ilk defa üretildi. Denizden bin 21 metre yükseklikte yetiştirilen muzların tamamen organik olduğu kaydedildi. Afyonkarihisar'da muz ağacını görenler, şaşırdı. 2 YIL SONRA MEYVESİNİ VERDİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde 2016 yılının Nisan ayında dikilen muz fidesi, 2 yıl sonra meyvesini verdi. Muz üretimin her safhasında incelemelerde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürü Emel Yıldız, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Muzumuz seramızda yer alan 85 çeşit bitkiden birisi. 2 yıl aradan sonra ilk defa bu sene meyvelerini verdiler. Hasadı gecikmiş bir muzla karşı karşıyayız. Ziyaretçilerimiz geldikleri zaman muzu görebilsinler, diye bu döneme kadar bıraktık" dedi. Yıldız, "Bizim maksadımız muzu yetiştirmek değildi. Burada muz bitkisini ziyaretçilerimize tanıtmak maksadıyla bahçemizde bulundurduk. Ancak meyvesini de aldıktan sonra rahatlıkla 'Afyonkarahisar'da muz yetiştirmeyi başardık' diyebiliriz" ifadelerini kullandı. TADANLAR ÇOK BEĞENDİLER Ürettikleri muzun organik olduğunu belirten Yıldız, "Tadanlar çok beğendi. Üstelik bizim ilaçlama ya da ekstra gübreleme gibi bir tedbirimiz olmadı. Organik, diyebiliriz. Afyonkarahisar'da sera şartlarında muz yetişiyor. Ama ekonomik olması yönündeki değerler için biraz daha izlemek gerekiyor. Çünkü bizim muz bitkilerimiz ikinci yılında meyvelerini verdi" dedi. ŞİMDİLİK ÜRETİME YÖNELİK DEĞİL Antalya'da muz hasadının her yıl yapıldığını kaydeden Yıldız, "Bizim izlenimlerimize göre Afyonkarahisar şartlarında bir fide, muz verme olgunluğuna iki yılda geldi. Antalya'da muz her yıl ürün veriyor. Ama biz bunu ikinci yılında gördüğümüz için üretime yönelik şimdilik önerebileceğimiz bir bitki değil" diye konuştu. ÖĞRENCİLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'ni ziyaret eden Sultandağ Anadolu Lisesi öğrencilerinden Merve Senan Demirelli, Afyonkarahisar'da muz yetiştirilmesiyle ilgili olarak, "Çok farklı bir şey. İlimizin iklimi muza hiç uygun bir iklim değil. Burada muz yetiştirilmesi çok acayip geldi" dedi. Bir diğer öğrenci İrem Kesmen ise "Muzun burada değil Akdeniz'de yetiştiğini biliyorum. Karasal bir iklim olduğu için burada yetişmez. Şaşırdım bunu burada görünce" diye konuştu.

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