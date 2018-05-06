Afyonkarahisar'da şiddetli yağış

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şiddetli yağış sonucu su basan ağıldaki 67 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi'nde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Dede Çelik'e ait ağılı su bastı.
Sular altında kalan ağıldaki 67 koyun telef oldu.
Emirdağ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Afyonkarahisar Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Lökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları telef olan Çelik'e destek vereceklerini söyledi.
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