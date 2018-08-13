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Afyonkarahisar'da taraftarı taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:51 | Son Güncelleme

İzmir'de oynanan Göztepe-Yeni Malatyaspor maçından dönen taraftarı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, dün oynanan Göztepe-Yeni Malatyaspor maçından dönen taraftarı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 1. haftasında dün İzmir'de oynanan Göztepe-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izleyen taraftarı taşıyan Doğan Kadana yönetimindeki 44 S 0930 plakalı minibüs, merkeze bağlı Işıklar beldesi yakınlarında refüje çarpıp devrildi.

Kazada, minibüsteki 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar trafik kazası

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