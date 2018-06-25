Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsünün yaralı kurtulduğu kazada, yanındaki eşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ümit Demir yönetimindeki 07 DS 199 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Yaralanan Ümit Demir ile eşi Ümmü Demir, ilk yardım ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ancak Ümmü Demir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

