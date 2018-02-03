Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mustafa Kitiş (48) idaresindeki 35 MJP 18 plakalı otomobil, Dinar-Çivril karayolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan 85 yaşındaki Vesile Kitiş olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Sultan (58) ve Hanife Kitiş, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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