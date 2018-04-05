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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muhammet Akpınar yönetimindeki 03 L 4237 plakalı otomobil, Keçiborlu-Sandıklı karayolunun 33. kilometresinde aynı istikamette seyreden Yaşar Atile idaresindeki 15 PY 038 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Memnune Akpınar (57) Osman Akpınar (62) hayatını kaybetti, sürücüsü Muhammet Akpınar ile Recep Akpınar yaralandı.

Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar trafik kazası

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