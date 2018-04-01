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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Isparta karayolu Yeşilçat köyü mevkisinde Ali Ürkmez idaresindeki 32 LK 106 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Sürücü ve Ömer Ünal (20) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan Eyüp Kulan (24), Hakan Ceylan (25) ve Osman Kayış (25) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar trafik kazası

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