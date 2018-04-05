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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

Minibüsün yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 9 özel güvenlik görevlisi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 9 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Karagöz idaresindeki bir özel güvenlik şirketine ait 26 DA 378 plakalı servis minibüsü, Afyonkarahisar-Uşak bölünmüş karayolunda Turabi Kanat yönetimindeki 16 KN 907 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, minibüste bulunan 9 özel güvenlik personeli yaralandı.

Özel güvenlik personelinin Sinanpaşa bölgesinde bulunan GES ve Doğuş hızlı tren şantiyesinde görevli oldukları bildirildi.

Yaralılar, Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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trafik kazası

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