Afyonkarahisar'da trafik kazası: 9 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 9 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Karagöz idaresindeki bir özel güvenlik şirketine ait 26 DA 378 plakalı servis minibüsü, Afyonkarahisar-Uşak bölünmüş karayolunda Turabi Kanat yönetimindeki 16 KN 907 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, minibüste bulunan 9 özel güvenlik personeli yaralandı.

Özel güvenlik personelinin Sinanpaşa bölgesinde bulunan GES ve Doğuş hızlı tren şantiyesinde görevli oldukları bildirildi.

Yaralılar, Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.