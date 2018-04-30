Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak", "uyuşturucu satın almak ve bulundurmak" suçundan 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 60'ı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 9 av tüfeği fişeği, 4 tabanca mermisi, bir pala ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 735 lira para ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 42 şüpheli serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

