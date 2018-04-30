HABER

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Dinar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 60 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak", "uyuşturucu satın almak ve bulundurmak" suçundan 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 60'ı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 9 av tüfeği fişeği, 4 tabanca mermisi, bir pala ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 735 lira para ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 42 şüpheli serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyorİstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyor
Fırat Delibaş yakalandıFırat Delibaş yakalandı
Tarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklamaTarihi görüşmenin yeri belli oldu! Trump'tan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
60 gözaltı Dinar operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.