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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 221 kök Hint keneviri, 82 gram kubar esrar, 25 gram toz esrar, 25 gram kenevir tohumu, 27 gram skunk, tabanca ve polis gömleği ele geçirildi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Afyonkarahisar gözaltı operasyonu uyuşturucu

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