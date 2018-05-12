Afyonkarahisar'da yeni doğan bebeğin hastaneden kaçırılması

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni doğan Suriye uyruklu bebeğin hastaneden kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde doğum yapan Suriye uyruklu kadının bebeğinin kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan Ebru Ö. (23) ile F.Ç. ve E.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç. ve E.Ç. savcılıkça serbest bırakıldı.

Bebeği giydiği hemşire önlüğüyle yeni doğan servisinden kaçırdığı ileri sürülen Ebru Ö. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde 10 Mayıs'ta doğum yapan Suriye uyruklu R.D'nin erkek bebeği hastaneden kaçırılmıştı. Ekipler tarafından bulunarak ailesine teslim edilen bebeği kaçırdıkları iddiasıyla F.Ç, E.Ç. ve Ebru Ö. gözaltına alınmıştı.

