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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 06:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Pamukkale firmasına ait 07 MHG 22 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA

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1 ölü 20 yaralı Afyonkararahisar yolcu otobüsü

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