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Afyonkarahisar'daki FETÖ'nün "hücre evleri"ne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:34 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 34'ü adliyeye gönderildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin "hücre evleri"ne yönelik 8 Mayıs'ta 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün sözde "ilçe imamının" da arasında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sözde "ilçe imamının" bilgisayar ve flash belleğinde 49 milyon vatandaşa ait 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar FETÖ hücre evleri

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