AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY'nin "hücre evleri"ne yönelik 8 Mayıs'ta 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün sözde "ilçe imamının" da arasında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sözde "ilçe imamının" bilgisayar ve flash belleğinde 49 milyon vatandaşa ait 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulunmuştu.
OHAL Komisyonundan son dakika karar!
Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması
Taksici rezaleti! Arabanın kapılarını kilitleyip müşterisini öpmeye başladı
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
Bilim kurgu filmi değil, gerçek! Jandarma artık böyle gezecek
Stadyumda korkunç görüntüler! Bekçi 'Aman Tanrım' diyerek kaçtı!
Mezardan çıktı! İşte 2 bin yıllık gizem
Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler
Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!
Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum