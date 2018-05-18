AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hücre evlerinde yapılan aramalarda, sahte nüfus cüzdanı ile sahte sürücü belgesi ele geçirilen 13 zanlı hakkında, resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında ayrı bir soruşturma açıldığı öğrenildi.

FETÖ/PDY'nin "hücre evleri"ne yönelik 8 Mayıs'ta 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "ilçe imamının" da arasında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sözde "ilçe imamının" bilgisayar ve flash belleğinde, 49 milyon vatandaşa ait 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulunmuştu.

