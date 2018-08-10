Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY soruşturması

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 eski komiserden 6'sı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2008'de komiser yardımcılığı sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiserin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiser 8 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.
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