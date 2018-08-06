Afyonkarahisar'daki kayıp kişinin cesedi bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde motosikletine akaryakıt almak için ayrıldığı evine dönmeyen kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çay Barajı inşaatında çalışan bir işçi, sahipsiz bir motosiklet bulunca Jandarma’ya ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, motosikletin 400 metre yakınındaki ormanlık alanda 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan İsa Tastay’ın (47) cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemenin ardından Tastay’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre, Tastay’ın vücudunda darp izine rastlanılmadı.
-Olay
Çay İstasyon Mahallesi'ndeki evinden kendisine ait motosiklete akaryakıt almak için çıkan İsa Tastay’ın geri dönmemesi üzerine yakınları, Çay İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması yapmış, Tastay'a ulaşamayan ekipler, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden yardım isteyerek arama –tarama çalışması başlatmıştı.
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