HABER

Afyonkarahisar'daki kayıp kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 23:37 | Son Güncelleme

Çay ilçesinde iki gün önce kaybolan kişinin cesedi, Çay Barajı'nın etrafındaki ormanlık alanda bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde motosikletine akaryakıt almak için ayrıldığı evine dönmeyen kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çay Barajı inşaatında çalışan bir işçi, sahipsiz bir motosiklet bulunca Jandarma’ya ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, motosikletin 400 metre yakınındaki ormanlık alanda 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan İsa Tastay’ın (47) cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemenin ardından Tastay’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, Tastay’ın vücudunda darp izine rastlanılmadı.

-Olay

Çay İstasyon Mahallesi'ndeki evinden kendisine ait motosiklete akaryakıt almak için çıkan İsa Tastay’ın geri dönmemesi üzerine yakınları, Çay İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması yapmış, Tastay'a ulaşamayan ekipler, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden yardım isteyerek arama –tarama çalışması başlatmıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülükCemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük
7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceser Jandarma Kayıp

En Çok Okunan Haberler

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Diğer Haberler
Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Cemile Bayraktar: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek

Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not

Terör uzmanı Abdullah Ağar'dan Tunceli'deki PKK operasyonundan ilginç not

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Edirne’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Edirne’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Adalet Bakanı açıkladı: Yargıda yeni dönem başlayacak, her yıl 5 bin hakim ve savcı alınacak

Adalet Bakanı açıkladı: Yargıda yeni dönem başlayacak, her yıl 5 bin hakim ve savcı alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.