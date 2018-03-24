Afyonkarahisar’dan evli olan şehidin naşı alındı

Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde şehit olan, ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın (30) naşı 2 ay sonra Ankara’ya getirildi. Şehit Oğuz Kaan Usta’nın Afyonkarahisar’dan evli olduğu bildirildi.
23 Ocak’ta Afrin’de şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı’nın 2’inci şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi memleketi Ankara’ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat Usta(54) ve Sevim Usta’nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta’nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacağı bildirildi. Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın İngilizce Öğretmeni olan eşi Saide Usta Afyonkarahisar Çay ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
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