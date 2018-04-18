Afyonkarahisar'ın lezzetleri görücüye çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneğince (AFPAD) düzenlenen "Gastro Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali"nde Afyonkarahisar mutfağının zenginlikleri tanıtılıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Konser Alanı'nda düzenlenen festival, mehteran takımı ve folklor ekibinin gösterileriyle başladı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, kentin tarihi, kültürü ve bulunduğu coğrafya itibarıyla birçok kültüre ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bunun bir sonucu olarak da Afyonkarahisar'ın değişik lezzetleri üzerinde barındırdığını ifade eden Tutulmaz, şunları belirtti:

"Ancak bu lezzetlerin bir kısmı günümüz sofrasında yeterince yerini almamıştır. Bir kısmı da mutfakta, ailenin içinde kalmıştır. Bir şekilde turizme kazandırılmamıştır. Festivalinin en büyük gayesi bir taraftan ilimizin tanıtımıdır ancak bir taraftan da değerlerimizin daha fazla tanınmasının yanında biraz da insanlarımızın bu değerden faydalanmasıdır."