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Afyonkarahisar'ın lezzetleri görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Gastro Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında Afyonkarahisar mutfağının zenginlikleri tanıtılıyor - Manda kaymağı, ekmek kadayıfı, sucuk ve lokum başta olmak üzere Afyonkarahisar'a özgü lezzetlerin geniş kitlelere tanıtımı amaçlanan festivale, Türkiye'nin dört bir yanından ünlü şefler katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneğince (AFPAD) düzenlenen "Gastro Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali"nde Afyonkarahisar mutfağının zenginlikleri tanıtılıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Konser Alanı'nda düzenlenen festival, mehteran takımı ve folklor ekibinin gösterileriyle başladı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, kentin tarihi, kültürü ve bulunduğu coğrafya itibarıyla birçok kültüre ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bunun bir sonucu olarak da Afyonkarahisar'ın değişik lezzetleri üzerinde barındırdığını ifade eden Tutulmaz, şunları belirtti:

"Ancak bu lezzetlerin bir kısmı günümüz sofrasında yeterince yerini almamıştır. Bir kısmı da mutfakta, ailenin içinde kalmıştır. Bir şekilde turizme kazandırılmamıştır. Festivalinin en büyük gayesi bir taraftan ilimizin tanıtımıdır ancak bir taraftan da değerlerimizin daha fazla tanınmasının yanında biraz da insanlarımızın bu değerden faydalanmasıdır."

- "Bizim ülkemiz için gastronomi çok önemli"

TAFED Genel Başkanı Zeki Açıköz de fetivale Türkiye'nin dört bir yanından ünlü şeflerin geldiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da ilk defa bu çapta büyük bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Açıköz, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkemiz için gastronomi çok önemli." dedi.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından standları gezerek, yemeklerin tadına baktı.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin ev sahipliğinde Afyonkarahisar Valiliği ve Belediyesinin destekleriyle organize edilen, Türkiye'nin dört bir yanından ünlü şeflerin katıldığı festivalde, manda kaymağı, ekmek kadayıfı, sucuk, lokum ve haşhaşlı çörek başta olmak üzere kente özgü lezzetlerin geniş kitlelere tanıtımı amaçlanıyor.

20 Nisan'a kadar sürecek festivalin açılışına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez, Almanya Ankara Büyükelçiliği Gıda ve Tarım Müsteşarı Peter Bohlen de katıldı.

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