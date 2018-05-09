Afyonkarahisarlı gençlerden Erdoğan'a koreografili destek

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek isteyen Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleri, bedenleriyle 'Devam' yazısı oluşturarak, cep telefonlarının ışıklarını yakıp, video çekti. Ak Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan önderliğinde Gençlik Kolları üyeleri dün gece üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Erenler Mahallesi'nde bir araya geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) karşısında bulunan AKÜ Camii'nde toplanan gençler bedenleriyle 'Devam' yazısı oluşturup, cep telefonlarının ışıklarıyla koreografi yaptı. Gençler koreografi sırasında 'Reise selam, tarih yazmaya devam' sloganı da attı. Drone ile de havadan görüntülenen koreografinin videosu sosyal medyadan paylaşıldı. Gençlik Kolları İl Başkanı Ethem Karahan, "Arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonucunda güzel kısa bir video ile sesimizi daha etkili duyuralım, desteğimizi somut hale getirelim istedik. Gece yarısı olmasına rağmen, 100 teşkilat mensubumuz ile üniversite camii avlusunda bir araya gelerek böyle bir çalışma yaptık. Ve yine gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal paylaşım sitelerimizde paylaştık. Günümüz siyasetinde sosyal medyanın önemi çok fazla. 24 Haziran seçimlerinde de sosyal medya çok etkili bir argüman olacak, biz de gençler olarak sosyal medyayı etkili ve doğru kullanarak, teşkilatımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaya devam edeceğiz. Gece yarısı olmasına rağmen bir araya gelerek tek ses olmayı başaran teşkilatıma teşekkür ediyorum" dedi.
Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Çorum'da gizemli kız turizmi
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum