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Afyonkarahisarlı gençlerden Erdoğan'a koreografili destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:47 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek isteyen Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleri, bedenleriyle 'Devam' yazısı oluşturarak, cep telefonlarının ışıklarını yakıp, video çekti.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek isteyen Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleri, bedenleriyle 'Devam' yazısı oluşturarak, cep telefonlarının ışıklarını yakıp, video çekti. Ak Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan önderliğinde Gençlik Kolları üyeleri dün gece üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Erenler Mahallesi'nde bir araya geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) karşısında bulunan AKÜ Camii'nde toplanan gençler bedenleriyle 'Devam' yazısı oluşturup, cep telefonlarının ışıklarıyla koreografi yaptı. Gençler koreografi sırasında 'Reise selam, tarih yazmaya devam' sloganı da attı. Drone ile de havadan görüntülenen koreografinin videosu sosyal medyadan paylaşıldı. Gençlik Kolları İl Başkanı Ethem Karahan, "Arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonucunda güzel kısa bir video ile sesimizi daha etkili duyuralım, desteğimizi somut hale getirelim istedik. Gece yarısı olmasına rağmen, 100 teşkilat mensubumuz ile üniversite camii avlusunda bir araya gelerek böyle bir çalışma yaptık. Ve yine gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal paylaşım sitelerimizde paylaştık. Günümüz siyasetinde sosyal medyanın önemi çok fazla. 24 Haziran seçimlerinde de sosyal medya çok etkili bir argüman olacak, biz de gençler olarak sosyal medyayı etkili ve doğru kullanarak, teşkilatımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaya devam edeceğiz. Gece yarısı olmasına rağmen bir araya gelerek tek ses olmayı başaran teşkilatıma teşekkür ediyorum" dedi.

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