HABER

Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bir balığı oltaya bağlayıp su birikintisine atan ve balık tutar gibi yapan balıkçı Ahmet Çavdar, her yağmurda caddede su birikmesine tepki amaçlı böyle bir şey yaptığını söyledi.
Afyonkarahisar'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Merkez İstiklal Mahallesi Adliye Caddesi üzerindeki su birikintileri, vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bölge esnafı iş yerlerinin önünde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
'SORUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM'
Cadde üzerinde balıkçılık yapan Ahmet Çavdar ise iş yerinden getirdiği ölü balığı oltaya bağlayıp su birikintisine attı. Balık tutar gibi yapan Çavdar'a yoldan geçen araç sürücüleri de klakson çaldı. Oltanın ucundaki balığı çevredeki esnaf ve vatandaşlara gösteren Çavdar, "Her zaman burada su birikiyor. Ben de bu soruna dikkati çekmek için böyle bir şey yapma kararı aldım" dedi.
'SU BİRİKİNTİLERİ EVLERE GİRİYOR'
Cadde üzerinde oturan Harun Çelik, daha önceki yağmurlarda da cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluştuğunu vurguladı. Afyonkarahisar Belediyesi yetkililerine durumu iletmesine rağmen bir çözüm üretilmediğini iddia eden Çelik, "Buradaki su birikintileriyle evlerin alt katlarını su basıyor. Belediye yetkilisini aradım. Bana normal olduğunu, boruların genişlemesi gerektiğini söylüyor. Buradaki alt yapı maalesef kaldırmıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'

PARTNERYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yollarıYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yolları
Çorum'da halk otobüslerinde belediyeden gizli denetimÇorum'da halk otobüslerinde belediyeden gizli denetim
GÜNCELLEME - Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

İlginizi Çekebilir

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

Defineciler suçüstü yakalandı!

Defineciler suçüstü yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.