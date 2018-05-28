Ağabey rezaleti! 2 yıldır kardeşini istismar etti, anlattıklarına kimse inanmadı

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan F.M., 2017 yılında ailesi ile anlaşamadığını söyleyerek, evini terk edip, eşiyle imam nikahıyla yaşayan ablasının yanına yerleşti. İddiaya göre, 20 Kasım 2017'de eniştesinin cinsel istismarda bulunduğu F.M., olayı anlattığı ablası tarafından evden kovuldu. Gece yarısı sokakta kalan mağdur, saat 05.00'e kadar bir parkta betledikten sonra, polis merkezine sığındı. F.M., ayrıca, eniştesinin kendisini başka erkeklerle para karşılığı birlikteliğe zorladığını, dövüp parasını aldığını ve olayı anlattığı ablası tarafından evden kovulduğunu söyledi.

Olaydan bir gün sonra yeniden ifadesi alınan F.M., 2 yıldan bu yana öz ağabeyinin de kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve dayanamayıp evden kaçtığını, gittiği ablasının evinde de eniştesinin cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca koruma altına alınan mağdurun ifadesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kızın ağabeyi K.M. ve eniştesi E.U. gözaltına alındı. İfadelerinde suçmaları reddeden şüphelilerden enişte E.U. serbest bırakılırken, ağabey K.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmaları yürüten savcılık tarafından ilk olarak mağdurun eniştesi E.U. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.