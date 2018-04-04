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Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 10:04 | Son Güncelleme

SAMSUN'da yaşayan Yüksel Korkmaz (56), doğadan topladığı ağaç gövdelerini oyma tekniğiyle ya da ağaç kök ve dalları birleştirerek ahşap at heykelleri yapıyor.

Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da yaşayan Yüksel Korkmaz (56), doğadan topladığı ağaç gövdelerini oyma tekniğiyle ya da ağaç kök ve dalları birleştirerek ahşap at heykelleri yapıyor. Bunun dışında çeşitli dekoratif eşyalar da üreten Korkmaz, hayalinin ahşap sanat müzesi kurabilmek olduğunu söyledi.
Tekkeköy ilçesinde oturan Yüksel Korkmaz, 15 yıldır doğada bulduğu ağaç köklerini, dallarını ve gövdelerini orijinal şekillerini bozmadan değerlendirerek sanat eserine dönüştürüyor. Ağaç gövdelerini oyma tekniğiyle ya da ağaç kök ve dallarını birleştirerek ahşap at heykelleri yapan Korkmaz, bunun dışında çeşitli dekoratif eşyalar da üretiyor. 150 metrekarelik atölyesinde çalışma yapan Korkmaz, bu zamana kadar doğadan yaklaşık 3 TIR dolusu ahşap malzeme topladığını söyledi. Korkmaz, Samsun'da ahşap sanat müzesi kurmak için ise destek istedi. Uzun yıllar kereste ticareti işiyle ilgilendiğini, ancak 2006'dan sonra tamamen ahşapla ilgili el işçiliği çalışmaya başladığını söyleyen Korkmaz, "Ahşapla ilgili çok uzun zamandır çalışıyorum. Ormanlarda daha önce kesilip terk edilmiş, ağaç köklerini ve ürünlerini topluyorum. Ardıç, ceviz, dut, akasya, ve kestane ağaçları uzun ömürlü olduğu için bunların parçalarını ağırlıklı olarak kullanıyorum. Baktığımda kuşa ya da farklı başka hayvan çeşitlerine benzer olanları topluyorum. Bunun dışında özellikle ahşaptan at heykelleri yapıyorum. Bazıları oyma tekniği ile yapıyorum, bazılarını ise parçalarını tek tek birleştirip yapıyorum. Ben istiyorum ki; ülkem için bir şeyler yapabileyim. Kullandığım malzemeler hep orman atıkları. Ben onları toplayıp yeniden değerlendiriyorum. Özellikle bunu, orman köylülerimiz bir eğitim verilerek yapabilirler. Belirli bölgelerde sanat atölyeleri kurulup çürümeye bırakılan bu orman atıkları, orman köylüleri için gelir kapısına dönüşebilir. Bu noktada ben elimden geleni yapmaya hazırım. Bunu başarabilirsek, benim için en büyük mutluluk olacaktır" dedi.
Samsun'da bu ürünlerin sergileneceği bir ahşap sanat müzesi kurmak istediğini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:
"Bununla ilgili gerekli müracatlarım oldu ama bir sonuç alamadım, bu da insanı sanatına küstürüyor. Benim yaptığım bu eserlerde farklı ağaç parçasının orijinal yapısını, şeklini çok bozmadan değerlendirmek. Özellikle kuş siluetindeki ağaç parçaları çok oluyor. Bunları ben yıllardır biriktirdim. Sincap, karaca, tavşan silueti olan onlarca parça elimde var. Küçük işlemlerle bunlar birer figür haline dönüştürülüyor. Yaptığım bu ürünler de çok ilgi görüyor. Son olarak 15 kilo ağırlığındaki bir ağaç kökünden yaptığım parçayı bir fuarda Lübnanlı bir işadamı bin 500 TL'ye satın aldı. Bu tür yüz binlerce ürün yapılabilir. Atık orman ürünlerinden böyle bir geri dönüşüm elde ediyoruz."

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Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyorAğaç köklerini sanat eserine dönüştürüyorAğaç köklerini sanat eserine dönüştürüyorAğaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

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