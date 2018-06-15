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Ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 19:46 | Son Güncelleme

İzmir'de üzerine ağaç devrilen park halindeki 2 otomobilde hasar meydana geldi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde üzerine ağaç devrilen 2 otomobilde hasar oluştu.

Alsancak Şehit Nevres Bulvarı'nda park halinde bulunan Ferhat İleri'ye ait 35 KC 6838 ve Murat Hasırcı'ya ait 09 S 8158 plakalı otomobillerin üzerine içlerinde kimsenin bulunmadığı sırada çam ağacı devrildi.

Haber verilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası devrilen ağaç kaldırıldı.

Murat Hasırcı, aracından çıkıp 5-10 adım attıktan sonra ağacın devrildiğini söyledi.

Olay anını gören taksi şoförü Aytuğ Sarnıç ise "Sokakta kimse yoktu. Çam ağacının sesini duydum. Yavaş yavaş düştü, 100 yıllık ağaçlar." dedi.

Murat Bozdoğan da "Bayram tatili olmasaydı burası daha yoğun olurdu, altından insanlar geçebilirdi. Çok şükür öyle olmadı." diye konuştu.

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