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Ağaca bağlı at selde kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR merkezde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Boş arsadaki ağaca bağlı at, yağmur sularının oluşturduğu selde kaldı.

Ağaca bağlı at selde kaldı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Boş arsadaki ağaca bağlı at, yağmur sularının oluşturduğu selde kaldı.
Kent merkezinde, öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın etkili olduğu mahallelerdeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Sütlüce Mahallesi'nde oturan ve at arabasıyla kağıt toplayan Şahin Demirci'nin evinin yanındaki boş arsada ağaca bağladığı 'Arap' adlı 3 yaşındaki atı da suda kaldı. Şahin Demirci, aniden bastıran yağmur nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi. Demirci, suya girerek, ağaca bağlı atını sudan çıkarıp, başka yere götürdü. Evlerinin bodrum katlarını su basanlar da yağmur sularını kendileri boşaltmaya çalıştı.

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Ağaca bağlı at selde kaldıAğaca bağlı at selde kaldıAğaca bağlı at selde kaldıAğaca bağlı at selde kaldı

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