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Ağaca yıldırım düştü; yakındaki 4 evde elektronik cihazlar bozuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:28 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir ağaca düşen yıldırım, yakındaki 4 evdeki elektronik cihazlar, sokak lambaları ve bir telefon direğinde hasara neden oldu.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir ağaca düşen yıldırım, yakındaki 4 evdeki elektronik cihazlar, sokak lambaları ve bir telefon direğinde hasara neden oldu. Erenköy Mahallesi Tolaz Deresi mevkisindeki, yaklaşık 20 metre boyundaki bir kavak ağacına dün saat 21.00 sıralarında yıldırım düştü. Ağacın tepesindeki dallar kırılırken, yaklaşık 50 metre mesafedeki 4 evdeki bazılarında elektronik eşyalar ile sokak lambaları ve bir telefon direğinde de hasar meydana geldi. Mağdur mahalle sakinlerinden Ali Yağız, "Şiddetli yağmur vardı, elektrikler kesildi, gök gürlemesiyle birlikte yaklaşık 50 metre uzağımızda bir alev topu oluştu. Evlerimiz sarsıldı, deprem oluyor sandık. Alevi gördüğümüz yere gittiğimizde, bir yanık kokusu aldık ve kavak ağacının dallarının kırıldığını gördük. Sabah ilgili kuruma telefon ettik, elektrikler tamir edildi. Ancak televizyonlarımız çalışmıyordu. Su pompasının saati yanmış, sokak lambaları ve evlerimizdeki ampüller patlamıştı. Tamirci çağırdık. Yıldırm nedeniyle elektronik cihazlarımızın yandığını söylediler. Allah'tan canımıza bir şey olmadı. Yıldırım evlerimizin üzerine de düşebilirdi. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

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