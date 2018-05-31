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Ağacın kesilmesine ağlayan çocuğa ağaç dikme sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Ağacın kesilmesine ağlayan çocuğa ağaç dikme sözü

Düzce'de, mahallelerindeki ağacın kesilmesine üzüldüğü görüntüleri sosyal medyada yer alan çocuğa Belediye Başkanı Dursun Ay, ağaç dikme sözü verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Kiremitocağı Mahallesi'nde sokaklarındaki ağacın kesilmesi sonrası ağacın başında ağlayan görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Doruk Tuzcu (8) ile buluştu.

Burada Tuzcu'yu duyarlılığı için tebrik eden Belediye Başkanı Ay, Doruk Tuzcu adına ağaç dikileceği sözünü verdi, oyuncak armağan etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ay, ağaç dostu Doruk'un görüntülerini izlediğini ve etkilendiğini söyledi.

Çocuğun, kesilmesine üzüldüğü ağacın, Park Bahçeler Müdürlüğünce etrafa zarar vermemek adına kesildiğini ve onun yerine başka bir alana ağaç dikildiğini belirtti.

Doruk ile bir araya gelmek istediğini kaydeden Ay, şöyle konuştu:

"Burada bulunan ağaç, dalları çok kuruduğu ve döküldüğü için, çevreye zarar vermemesi amacıyla kesilmiş. Evladımız da görmüş ve üzülmüş. Görüntüleri izledikten sonra Doruk adına ağaç dikmek ve onunla görüşmek istedik. Kendisini bu duyarlı davranışı dolayısıyla kutluyoruz."

Belediye Başkanı Dursun Ay, D-100 kara yolu kıyısında yapılan Melen Su Park Projesi içerisinde ağaç dikilmesi adına Doruk Tuzcu'ya söz vererek, "Büyük bir park inşa ediyoruz, içerisinde bolca ağaç olacak. Her tarafı yeşillik ve ağaçlık bir ilde yaşıyoruz, ağaç kesmiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ Düzce

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