Ağacın kesilmesine ağlayan çocuğa Çevre Beratı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, mahallelerindeki ağacın kesilmesine üzüldüğü görüntüleri sosyal medyada yer alan 8 yaşındaki Doruk Tuzcu'ya, Dünya Çevre Günü dolayısıyla hediye takdim etti.

Vali Dağlı, Kiremitocağı Mahallesi'nde oturan ve sosyal medyadaki görüntüleriyle gündeme gelen Tuzcu ile buluştu.

Tuzcu'yu duyarlılığı için tebrik eden Vali Dağlı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kendisine Çevre Beratı ve bisiklet hediye etti.

Vali Dağlı, Dünya Çevre Günü'nü kutladıklarını belirterek, "Bugünü sadece kutlamak değil, çevrenin ve tabiatın kıymetini bizden sonraki nesillere aktarma adına çalışma yapmamız önemli." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde geri dönüşüm konusuna başlatılan çalışmalara çok büyük önem verdiklerini dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:

"Biz de bu manada Valiliğimizde geri dönüşümle ilgili çalışmalara başladık. İlimizde eylem planı dahilinde çalışma yapıyoruz. Geri dönüşüm önemli. Bunları değerlendirmek ve toprakta kaldığı zaman verdiği zararları önleme adına geri dönüşüme ağırlık verilecek. İlimiz çevre açısında güzel ama değerini bilmemiz gerekiyor. Özellikle su kaynaklarının değerini bilmemiz gerekiyor. Bu çocuklarımızın da kıymetini bilmemiz gerekiyor. Özellikle Doruk tamamen çevre sevgisini içinden geldiği gibi yansıttı, kurgu ve başka bir durum yoktu. Biz kendisini tebrik ediyoruz."

