TEKİRDAĞ (AA) - VEDAT YÜCEBAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" Tekirdağ'daki kamu kurum ve kuruluşlarında 4 aydır başarılı bir şekilde uygulanıyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde şubat ayından bu yana uygulamaya geçirdikleri sıfır atık projesi kapsamında 106 kamu kurum ve kuruluşunun kağıt, plastik, cam, metal, pil, bitkisel yağ gibi geri dönüştürülebilir atıklarının toplandığını, elde edilen geri dönüştürülebilir atıkların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış geri dönüşüm firmalarına verildiğini söyledi.
Atıkların ayrıştırılıp yeniden ekonomiye kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, vatandaşları da bu projenin içine çekmek için gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti.
Albayrak, kamu kurumlarına yönelik 4 aydır ciddi bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "4 aylık çalışma sonunda sadece kamu kurumlarından 100 ton kağıt topladık. Bu kağıdı toplayarak yaklaşık 10-12 yaşındaki bin 700 ağacı kesilmekten kurtarmış olduk. Nasıl? 1 ton kağıt atığı toplayarak 17 tane ağacı kurtarmış oluyoruz. 100 ton kağıt toplayarak bin 700 tane ağacı kurtarmış olduk." dedi.
Toplanan 100 ton kağıt sayesinde 26,5 metreküplük suyun kirlenmesinin de önüne geçtiklerini, aynı zamanda yüzde 20 ila yüzde 40 arasında enerji tasarrufu sağlandığını aktaran Albayrak, bu sayede enerji elde edilirken termik santrallerden oluşan karbon emisyonundan da kurtulmuş olduklarını aktardı.
- "Atık kağıt ithal ediyoruz"
Çevre duyarlılığının bir vatandaşlık görevi olduğunun altını çizen Albayrak, şöyle devam etti:
"Yani bu bir hobi değil. Bu herkesin bir vatandaşlık görevi. Bu bir lüks değil. Nasıl eve ekmek lazımsa, giderken alıyoruz, evimizde oluşan atığı da mutlaka kağıdını, camını ayrı toplamalıyız ve bunları ayrı kumbaralarda biriktirerek belediyenin toplama sistemine dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü doğal kaynaklarımız sınırlı. Bizim de sınırlı olan bu doğal kaynakları gelecek nesillere aktarabilmemiz için bu çalışmayı mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor.
Atık yağların evlerde kanalizasyon sistemine dökülmesiyle, bir örnek vereyim 1 litre yağı denize döktüğünüz zaman 1 milyon metreküp deniz suyunu kullanılamaz hale getiriyorsunuz. Deniz suyunun üzerinde bir film tabakası oluşturup güneş ışınlarının denize girmesini engelliyorsunuz ve orada olumsuz şartların oluşmasına sebep oluyorsunuz. Aynı zamanda kanalizasyon şebekelerinin daralmasına çalışmaz hale gelmesine tıkanmasına, onların açılması için bir sürü yolun yarılmasından tutun o kanalizasyon hatlarının değiştirilmesine kadar enerji ve para israfına sebep oluyor."
Türkiye'nin atık kağıt ithal eden ülke olduğunu, atığın kaynağında ayrıştırılmasının önemine işaret eden Albayrak, "80 milyonluk ülkede kağıdımızı toplayamıyoruz. Buradaki kağıt fabrikalarında kullanılması için atık kağıt ithalatı yapıyor karton üreticileri. Çünkü piyasada bulamıyor. Biz topladığımız atığımızı da maalesef pis topluyoruz, bir arada topladığımız için. Onlar kaynağında ayrıştırıyorlar. Atık kağıt ithal ediyoruz. Yani Alman'ın, İngiliz'in Polonyalı'nın toplamış olduğu atığı biz ithal ediyoruz, ondan kağıt elde ediyoruz. Biz 80 milyonluk bir ülkeyiz, atığımızı toplamamız ve bu konuda kendi kendimize yetmemiz lazım." diye konuştu.
- Alan tasarrufu
Geri dönüşümün onlarca faydası bulunduğunu, bunun başında da alan tasarrufunun geldiğini belirten Albayrak, "Biz 1 ton kağıdı toplamakla 2,3 metreküplük bir çöp alanını kurtarmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Albayrak, 4 ayda kamu kurum ve kuruluşlarından 100 ton atık toplayarak 230 metreküplük bir çöp alanını kurtarmış olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Memleketimizde en büyük sorunlardan bir tanesi çöp alanları bulmak. Çöp alanlarını bir sürü olumsuz etkileri var. Haşere üremesine sebep veriyorlar naylonların uçuşmasına, pis kokuya kadar, çöpte oluşan sızıntı suyunun doğal kaynaklara zarar vermesine kadar bir sürü olumsuz etkisi var. Tabii bunları düzenli depolarda her ne kadar zapturapt altına almaya çalışsak da olumsuzluk kaçınılmaz.
Bunlardan kurtulmak için de biz bu çöp alanlarımızı olabildiğince daraltmamız, küçültmemiz, çok daha uzun ömürlü bu çöp alanlarını kullanmamız gerekiyor. Bizim bunu kullanmamız için ne yapmamız gerekiyor; çöplüğe gitmemesi gereken kağıt, plastik, cam, metal,elektronik, eşya, pil gibi artıkları mutlak ayrı toplamamız, geri dönüşüp firmalarına gönderip tekrar ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamamız gerekiyor."
- İstihdama etkisi
Tekirdağ'da geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren 170 civarında firma olduğunu dile getiren Albayrak, "Bu 170 firmanın her birinin 10 tane çalışanı olduğunu düşündüğünüzde ortaya 1.700-1.800 gibi bir rakam çıkıyor. Bunların en az üçer kişilik ailelerinin olduğunu düşünün, çarptığınızda 5 bin 500 gibi bir nüfus yapıyor." dedi.
Albayrak, geri dönüşümün hava kirliliğinin önlenmesinden enerji verimliliğine kadar pek çok faydasının bulunduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir alüminyum kutunun ham maddeden kutu haline getirilmesine kadar eğer 100 birim enerji harcıyorsak, kullanılmış bir kutudan geri dönüşümle yeni bir kutu elde etmek için 5 birim enerji harcıyoruz. Yani yüzde 95 gibi bir enerji verimliliği sağlıyoruz. Bu yadsınamaz, gözardı edilemez bir durum. Yani ekmek israfı ne kadar önemli bir konu.
Bugün Tekirdağ'ın nüfusu ortalama söylüyorum 1 milyon. Günde bin 300 ton çöpümüz çıkıyor. Biz bu çöpün yüzde 60'ını yüzde 70'ini geri döndürebiliriz. Bakın çok ciddi bir rakam. Bu eğer kaynağında, evlerimizde ayrıştırılsa kağıt plastik cam metal, çöp miktarı azalacak. Mevcut çöp sahası dolmak üzere. Yanındaki ormanlık alanı almak için Büyükşehir Belediyesi müracaatta bulundu. Kaçınılmaz, o çöp bir yerde depolanmak zorunda. Ama bunlara harcanacak enerji inanın geri dönüşüme harcansa mevcut çöp yeri dolma süresi eğer 5 yıl ise bu 15 yıla çıkacak."
Müdürlük olarak masa altlarındaki tüm çöp kutularını kaldırdıklarını belirten Albayrak, tüm personelin oluşan kağıt, plastik, cam, metal gibi atıklarını koridorlara yerleştirdikleri biriktirme sepetlerine attığını sözlerine ekledi.
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