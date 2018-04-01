HABER

Ağaçların arasına sıkışan inek, AFAD tarafından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Aksaray’da iki ağacın arasına sıkışan inek, Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Laleli Mahallesi 52’inci cadde üzerinde bulunan bir arazide yaşandı.

Aksaray’da iki ağacın arasına sıkışan inek, Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Laleli Mahallesi 52’inci cadde üzerinde bulunan bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kaya’ya ait inek, otlanırken iki ağacın arasında sıkıştı. Hayvanın sahibi ve çevredeki vatandaşlar hayvanı sıkıştığı yerden çıkaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarma aleti olan ayıraçla iki ağacı esneklikle ayırarak ağaçlara zarar vermeden ineği canlı olarak kurtardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

'İhanet kokan sözler yükselmeye başladı''İhanet kokan sözler yükselmeye başladı'
Ankara'da metro kazası! Seferler iptal edildiAnkara'da metro kazası! Seferler iptal edildi
'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz''Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.