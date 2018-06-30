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Ağaçların kesilmesine KDK'ye yaptıkları başvuruyla engel oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Ankara'da öğrencilerin okul bahçesine inşa edilecek ek bina ile ilgili KDK'ye yaptıkları başvuru üzerine yeniden çalışma yapılarak ağaçlara zarar vermeyecek bir çözüm bulundu

Ankara'da öğrencilerin, okul bahçesine inşa edilecek ek binadan ağaçların zarar göreceği endişesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yaptıkları başvuru üzerine, proje yeniden değerlendirmeye alınarak ağaçlara zarar vermeyecek bir çözüm bulundu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, okul bahçesine ek bina yapılması nedeniyle bahçede bulunan birçok ağacın kesileceğini öğrenen öğrenciler, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı.

Çocuk katılım haklarını kullanıp, KDK'ye başvuran öğrenciler, okul bahçesine ek bina yapımı sürecinde birçok ağacın kesileceğini, söz konusu projenin ekolojik hususlar gözetilmeden hazırlandığını, dolayısıyla okulda yeşil alan kalmayacağını belirterek, projenin değiştirilmesi talebinde bulundu.

Öğrencilerin başvurularını inceleyen KDK yetkilileri, konuyu Ankara Valiliği yetkilileriyle görüştü.

Bu görüşmeler sonucunda öğrencilerin sorunu, "Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının güvence altına alınması ve doğanın korunması" hususlarının önemi gözetilerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca Kamu Denetçiliği Kurumuna gönderilen yazıda, "Projenin vaziyetinin planlandığı alanda mevcut yaklaşık 50 ağacın kesilmesi konusunda öğrenci, öğretmen ve velilerin başvuruları da dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapıldığı, projede değişiklik yapılmadan ve söz konusu endişelere yer vermeden ek binanın planlandığı alanda yer, yön mahal ve karakteristik unsurların yeniden ölçüldüğü, çalışmaların baştan yapılıp, vaziyet değişikliğine gidildiği, sonuç olarak ağaçlara zarar vermeden çözüm bulunduğu" bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kamu Denetçiliği Kurumu KDK

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