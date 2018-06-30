Ağaçların kesilmesine KDK'ye yaptıkları başvuruyla engel oldular

Ankara'da öğrencilerin, okul bahçesine inşa edilecek ek binadan ağaçların zarar göreceği endişesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yaptıkları başvuru üzerine, proje yeniden değerlendirmeye alınarak ağaçlara zarar vermeyecek bir çözüm bulundu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, okul bahçesine ek bina yapılması nedeniyle bahçede bulunan birçok ağacın kesileceğini öğrenen öğrenciler, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı.

Çocuk katılım haklarını kullanıp, KDK'ye başvuran öğrenciler, okul bahçesine ek bina yapımı sürecinde birçok ağacın kesileceğini, söz konusu projenin ekolojik hususlar gözetilmeden hazırlandığını, dolayısıyla okulda yeşil alan kalmayacağını belirterek, projenin değiştirilmesi talebinde bulundu.

Öğrencilerin başvurularını inceleyen KDK yetkilileri, konuyu Ankara Valiliği yetkilileriyle görüştü.

Bu görüşmeler sonucunda öğrencilerin sorunu, "Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının güvence altına alınması ve doğanın korunması" hususlarının önemi gözetilerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.