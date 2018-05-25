Ağaçların tünel oluşturduğu yola yoğun ilgi

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK- Bartın karayolunun, sağlı sollu ağaçların muhteşem bir manzara oluşturduğu Nebioğlu köyü mevkii, yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri oldu. Araçlarını durduran çiftler, ağaçların oluşturduğu tüneli andıran manzarada bol bol fotoğraf çektiriyor.
Karabük-Bartın karayolunun Nebioğlu köyü mevkiinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara, görenleri büyülüyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzaraya görenler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor. Bölge, yeni evlenen çiftlerin dış mekan çekimleri için de en çok tercih ettiği mekanların başında yer alıyor.
Şeyda Nur Şen (24) ve Fatih Şen (27) çifti de fotoğraf çekilmek için bölgeye geldi. Trafiği kontrol eden çiçeği burnunda çift, yolun ortasında poz verdi. Şeyda Nur Şen, "Burası güzel. Yaz kış doğa. Hoşumuza gidiyor. Araçların gelip gitmesi çekimleri zorluyor’’ dedi. Fatih Şen ise, "Tehlikeli ama katlanacağız bazı şeyleri" diye konuştu.
Fotoğrafçı Akif Demir ise, "Burası çiftlerimiz tarafından çok seviliyor. Özellikle böyle tünel şeklinde olması bir tercih sebebi. Karabük, Bartın hatta diğer illerden ve ilçelerden fotoğraf çekilmeye gelenler var. Amasra'ya giden herkes fotoğraf çekiliyor. Sürücüler bize yardımcı oluyorlar. Araçlar yavaşlıyor, duruyor burada. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık" şeklinde konuştu.
Yolda aracını durdurup eşiyle fotoğraf çekilen Sezai Gökmen ise, "Çok güzel bir manzara. Türkiye'de eşi benzeri yok. Araç gelmezse fotoğraf çekiliyoruz. Elbette tehlikeli" diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor
Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
Bahçeşehir'de oluklu kertenkele krizi! Yılan sanıp öldürüyorlar ama...
Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Okuyucu Yorumları 0 yorum