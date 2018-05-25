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Ağaçların tünel oluşturduğu yola yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

KARABÜK- Bartın karayolunun, sağlı sollu ağaçların muhteşem bir manzara oluşturduğu Nebioğlu köyü mevkii, yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri oldu.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK- Bartın karayolunun, sağlı sollu ağaçların muhteşem bir manzara oluşturduğu Nebioğlu köyü mevkii, yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri oldu. Araçlarını durduran çiftler, ağaçların oluşturduğu tüneli andıran manzarada bol bol fotoğraf çektiriyor.

Karabük-Bartın karayolunun Nebioğlu köyü mevkiinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara, görenleri büyülüyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzaraya görenler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor. Bölge, yeni evlenen çiftlerin dış mekan çekimleri için de en çok tercih ettiği mekanların başında yer alıyor.

Şeyda Nur Şen (24) ve Fatih Şen (27) çifti de fotoğraf çekilmek için bölgeye geldi. Trafiği kontrol eden çiçeği burnunda çift, yolun ortasında poz verdi. Şeyda Nur Şen, "Burası güzel. Yaz kış doğa. Hoşumuza gidiyor. Araçların gelip gitmesi çekimleri zorluyor’’ dedi. Fatih Şen ise, "Tehlikeli ama katlanacağız bazı şeyleri" diye konuştu.

Fotoğrafçı Akif Demir ise, "Burası çiftlerimiz tarafından çok seviliyor. Özellikle böyle tünel şeklinde olması bir tercih sebebi. Karabük, Bartın hatta diğer illerden ve ilçelerden fotoğraf çekilmeye gelenler var. Amasra'ya giden herkes fotoğraf çekiliyor. Sürücüler bize yardımcı oluyorlar. Araçlar yavaşlıyor, duruyor burada. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık" şeklinde konuştu.

Yolda aracını durdurup eşiyle fotoğraf çekilen Sezai Gökmen ise, "Çok güzel bir manzara. Türkiye'de eşi benzeri yok. Araç gelmezse fotoğraf çekiliyoruz. Elbette tehlikeli" diye konuştu.

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