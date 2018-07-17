HABER

Ağaçta asılı kalan yavru kargayı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta asılı kalan yavru kargayı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Ağaçta asılı kalan yavru kargayı itfaiye kurtardı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta asılı kalan yavru kargayı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Camiikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir çınar ağacında mahsur kalan yavru kargayı görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle ağaca çıkan bir itfaiyeci, yavru kargayı dolandığı iplerden kurtarıp, ağaçtan indirdi. Çevredeki taksici esnafının su içirdiği karga, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Ağaçta asılı kalan yavru kargayı itfaiye kurtardıAğaçta asılı kalan yavru kargayı itfaiye kurtardıAğaçta asılı kalan yavru kargayı itfaiye kurtardıAğaçta asılı kalan yavru kargayı itfaiye kurtardı

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durumBedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum
Suriye'deki savaştan kaçtı, tatlıcı dükkanı açtıSuriye'deki savaştan kaçtı, tatlıcı dükkanı açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tutuklu iki Yunan askeri için son dakika gelişmesi

Tutuklu iki Yunan askeri için son dakika gelişmesi

Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi

Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi

Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum

Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum

Son dakika! Mersin'de bir bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi

Son dakika! Mersin'de bir bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.