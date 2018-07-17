Ağaçta asılı kalan yavru kargayı itfaiye kurtardı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta asılı kalan yavru kargayı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Camiikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir çınar ağacında mahsur kalan yavru kargayı görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle ağaca çıkan bir itfaiyeci, yavru kargayı dolandığı iplerden kurtarıp, ağaçtan indirdi. Çevredeki taksici esnafının su içirdiği karga, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

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