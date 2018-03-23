Ağaçta mahsur kalan kediyi, veteriner ekipleri kurtardı

İSTANBUL (AA) - Eyüp'te ağaçta mahsur kalan ve kargaların saldırısına uğrayan kedi, Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ağaçta mahsur kalan ve kargaların saldırısına uğrayan kedi için vatandaşlar seferber oldu.

Veteriner müdürlüğü ekipleri, Eyüp Sultan Bulvarı üstünde bir ağaca çıkan kedi, kargaların saldırısına uğrayarak ağaçta mahsur kaldı.

Kurtarılan kedi tedavi için Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürülürken, tedavi sürecinin ardından kurtarıldığı geri bölgeye bırakıldı.

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