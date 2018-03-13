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Ağar’dan, “Bir Varoluş Hamlesi: Afrin” Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Terör Uzmanı Abdullah Ağar “Bir Varoluş Hamlesi: Afrin” adlı konferans gerçekleştirildi.Terör Uzmanı Abdullah Ağar’ın Katılımıyla Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde “Bir Varoluş Hamlesi: Afrin” adlı konferans gerçekleştirildi.

Ağar’dan, “Bir Varoluş Hamlesi: Afrin” Konferansı

Terör Uzmanı Abdullah Ağar “Bir Varoluş Hamlesi: Afrin” adlı konferans gerçekleştirildi.
Terör Uzmanı Abdullah Ağar’ın Katılımıyla Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde “Bir Varoluş Hamlesi: Afrin” adlı konferans gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören konferansa Zonguldak Valisi Sayın Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İdare Mahkemesi Başkanı Cemil Hulusi Parlak, BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Rektör Yardımcıları, senato üyeleri, BEÜ akademik, idari personeli ve öğrenciler katıldı.
Konferansın başında Abdullah Ağar’ın özgeçmişi ile ilgili özet bilgiler verildi. Bolu Komando Tugayı’na katıldığı ilk günden beri sürekli arazide sıcak çatışmalara katılan, Özel Kuvvetler ’de tim komutanlığı yapan ve üstün cesaret beratı sahibi Abdullah Ağar, katılımcılara Türkiye’nin terörle mücadele stratejisi, kararlılığı ve başarısı ile ilgili değerli bilgiler verdi. Afrin’de devam eden Zeytin Dalı harekatındaki gelişmeleri özetleyen Ağar bölgedeki operasyonlarda kısa sürede önemli başarılar elde edildiğini vurguladı.
Ağar, Afrin’de yürütülen harekat ile ilgili şunları söyledi: “Afrin’de oldukça zor bir görev üstlenmiş bulunuyoruz. Bölgede 15.000 civarında terörist bulunmakta, YPG-PKK’lı teröristler bölgede büyük bir hazırlık yapmışlar. Demir destekli tahkimatlar, irtibat hendekleri ile birbirine bağlanmış, Suriye ordusundan gasp ettikleri silahlarla birlikte binlerce patlayıcı ve bubi tuzağı mevcut. Tüm bu hazırlıklar ve jeostratejik tahkimatın amacı Anadolu’yu işgal etmek. Bölgede büyük kayıplar veriyorlar ve ordumuzun azim ve kararlılığı, ezici gücü karşısında asla başarıya ulaşamayacaklar. Afrin’e doğru hızlı ilerleyişimizi sürdürüyoruz. 2-3 günde 30 köyü teröristlerden temizledik ve Afrin’i kuşattık. Yakında elde edeceğimiz zafer Türk milletine armağan olsun.”
Terörün yıkıcı ve hain yüzünü özellikle vurgulayan Ağar, bölücü terör örgütlerinin Irak’ta 2 milyon, Suriye’de 650 bin can kaybına neden olduğunu ve 10 milyon insanı Suriye’den kaçmaya zorladığını ifade etti. Terör örgütünün hain planlarını uygularken, sivillerin arkasına saklandığını ve nüfuz casusluğu yaptığını belirten Ağar, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını şu sözlerle vurguladı: “ABD’nin Irak işgalini fiilen bitirdiği 2011 yılından sonra bölgedeki otorite boşluğundan yararlanarak güçlenen bölücü terör örgütü, hatırlanacağı üzere 2015 yılında güneydoğu il ve ilçelerimizi ele geçirme girişiminde bulunmuştu. Gerçekleşen meskûn mahal çatışmalarında 7000 terörist öldürülürken 726 özel kuvvet mensubu ve komandomuz şehit olmuştu. Ruhları şad olsun. Kahraman Türk askeri, kararlı mücadelesini son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürdürecektir. Hiçbir güç ülkemizin bütünlüğü ve bağımsızlığına gölge düşüremeyecektir” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin vatansever Türk ordusu ve Türk Milleti tarafından nasıl bertaraf edildiğini de özetleyen Ağar sözlerini gençlere öğütlerle tamamladı. Okumanın, öğrenmenin, bilgi sahibi olmanın önemini vurgulayan Ağar, başta Kuran-ı Kerim olmak üzere, anlayarak okumamız, edindiğimiz bilgileri hayata geçirmemiz gerektiğini söyledi. Cihadın asıl amaç ve anlamının cehaleti ortadan kaldırma mücadelesi olduğunu, cehaletin ortadan kalkmasının ise tüm dünyada terör ve bozgunculuğun sonu olacağını ifade etti.
Konferans sonrasında Zonguldak Valisi Sayın Ahmet Çınar ve Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Abdullah Ağar’a hediyeler takdim etti. Program, Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar’ın Abdullah Ağar’a plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Ağar’dan, “Bir Varoluş Hamlesi: Afrin” Konferansı

Ağar’dan, “Bir Varoluş Hamlesi: Afrin” Konferansı

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