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AĞÇED Bilek Güreşi ekibi Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:30 | Son Güncelleme

Ağrı Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü (AĞÇED) bilek güreşi sporcusu Cafer Kopan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi olarak ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.31 Mart 4 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda yarışan sporculardan dereceye giren sporcular ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

AĞÇED Bilek Güreşi ekibi Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek

Ağrı Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü (AĞÇED) bilek güreşi sporcusu Cafer Kopan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi olarak ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.
31 Mart 4 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda yarışan sporculardan dereceye giren sporcular ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Ağrı’dan AĞÇED adına müsabakalara katılan Cafer Kopan 80 kilogramda sağ kol Türkiye 2’ncisi ve sol kolda Türkiye 5’ncisi olarak ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda temsil edecek. Yaklaşık iki yıldır AĞÇED sporcusu olarak farklı başarılara imza atan Cafer Kopan yarışmaya bilek güreşi antrenörü Sezer Ataş ve AĞÇED spor birimi sorumlusu Abdullah Demirci ile birlikte yarışmaya katılım sağlamıştı.

AĞÇED Bilek Güreşi ekibi Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek

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