"Ağır ve kronik hastalar için yeni yardım programı başlatıyoruz"

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 23:06 |4 saat önce

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Artık ağır ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yönelik yeni bir yardım programı başlatıyoruz. Bundan sonra tüberküloz, SSPE (Kızamık veya kızamık benzeri bir virüsün sebep olduğu az rastlanan ölümcül bir nörolojik hastalık) gibi kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza devletimiz düzenli olarak yardım ulaştıracak" - "Bugüne kadar hastaların, yoksulların, yardıma ihtiyacı olanların yanında olan devletimiz kronik hastalıklarla mücadele eden hastala

BİTLİS (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yeni bir yardım programı başlattıklarını belirterek, "Artık ağır ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yönelik yeni bir yardım programı başlatıyoruz. Bundan sonra tüberküloz, SSPE (Kızamık veya kızamık benzeri bir virüsün sebep olduğu az rastlanan ölümcül bir nörolojik hastalık) gibi kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza devletimiz düzenli olarak yardım ulaştıracak." dedi. Valilik ve esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığında partilileriyle bir araya gelen Bakan Kaya, 2002'de iktidara geldiklerinde 4 farklı başlık altında yapılan sosyal yardımların bugün 39'a yükseltildiğini vurguladı. - "Yeni bir yardım programı başlatıyoruz" İktidara geldiklerinde insanların 15 gün boyunca kapı kapı dolaşıp 40'a yakın damga toplayarak sosyal yardımlara erişebildiklerini anımsatan Kaya, şöyle devam etti: "Bugün bir vatandaşımız yardım alabilmek için illerdeki Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına (SYDV) müracaat ediyor. Bu yeterli. Bizim sistemimizden kimlik numarasıyla bütün yapabileceğimiz yardımların listesi çıkıyor. Artık kapı kapı dolaşmak ve beklemek yok. Yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları olarak 40'ıncı yardım programımızı başlatıyoruz. Artık ağır ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yönelik yeni bir yardım programı başlatıyoruz. Bundan sonra tüberküloz, SSPE gibi kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza devletimiz düzenli olarak yardım ulaştıracak. Bugüne kadar hastaların, yoksulların, yardıma ihtiyacı olanların yanında olan devletimiz kronik hastalıklarla mücadele eden hastaların da yanında olacak. Onların tedavi süreçlerinde ihtiyaçlarını karşılama noktasında yanlarında olacağız. Yeni yardım programımız pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Bu yardım programımız milletimize hayırlı olsun."

- "Önümüzdeki yıl 5 bin engelli istihdam edilecek" Türkiye'de 15 yılda çok büyük işler yaptıklarını, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, demokratikleşmede önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Kaya, 15 yıl önce engellilerin evlerine kapatıldığı bir ülkede yaşadıklarını, annelerin "engelli evladım var" demeye çekindiğini bildirdi. AK Parti olarak engelli vatandaşların onuruna yakışır şekilde öncelikle eğitim hayatının içinde olmalarını istediklerini, okullardaki eğitim imkanlarını arttırdıklarına işaret eden Kaya, engellilerin istihdamının önündeki engelleri kaldırdıklarını, adil, eşit şekilde iş hayatının içinde yer almaları için dünyada ilk kez Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (EKPSS) uyguladıklarını anımsattı. Kaya, 2002'de 5 bin olan engelli kamu çalışanı sayısını 52 bine yükselttiklerini, işçi statüsündeki engellilerin sayısının 100 binleri geçtiğini vurguladı. Bakan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu: "Önümüzdeki yıl da 5 bin yeni engelli kardeşimizi istihdam edeceğiz. Sadece Bitlis'e son 15 yılda bir milyarın üzerinde bakanlığımızın hizmetleri var. Bugün 5 bin engelliye evde bakım hizmeti veriyoruz. Yine 500'ün üzerinde evladımızı sosyal ekonomik destekle destekliyoruz ki ailelerinden uzak kalmasınlar. Tüm çocuklarımızın ailelerinin yanında büyümelerini istiyoruz. Hiçbir evladımız ekonomik yoksulluk nedeniyle ailelerinden ayrılmasın istiyoruz. Ekonomik zorluklar nedeniyle ailesinin yanından ayrılmak durumunda olanlara destek bağlıyoruz ve ailelerinin yanında büyümelerini sağlıyoruz. Koruyucu aile sayılarını arttırıyoruz. 0-6 yaş arasında hiçbir çocuğumuz kurumlarımızda kalmasın, hepsi sıcak aile ortamında yetişsin istiyoruz."

Kadınları desteklediklerini ve kızların okullaşmasında tarihi başarıya imza attıklarını bildiren Kaya, "Haydi Kızlar Okula" kampanyaları, şartlı eğitim yardımı gibi desteklemelerle kızların okuma oranını yüzde 45'ten yüzde 83'e çıkardıklarını, bunu daha da arttırabileceklerini aktardı. - "Son 15 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülkeyiz" "Bizim bir fiziki coğrafyamız bir de gönül coğrafyamız var. Bizim gönül coğrafyamızdaki ülkelere Türkiye el uzatmaya devam ediyor." diyen Kaya, iktidara geldiklerinde kişi başı geçimi 4,3 doların da altında olanların oranının yüzde 30 olduğunu ve bunu yüzde bir buçuğa düşürdüklerini belirtti. Kaya, Dünya Bankası verilerine göre yoksulluğu son 15 yılda en fazla azaltan ülke olduklarına işaret ederek, şunları ifade etti: "Orta insani gelişmişlik düzeyinden yüksek insani gelişmişlik düzeyine ülkemizi çıkardık. Ne yaptık? İlk AK Parti'yi kurduğumuzda milletimizle birlikte vatana hizmet edeceğimize sonuna kadar inandık. IMF kapısında borç bekleyen bir Türkiye vardı. Hastane kuyrukları önünde ilacını alamayan ağlayan anneler vardı. Ekonomik yoksulluk içinde büyük sıkıntılar çeken aileler vardı. Aynı kaynaklarla ülkenin öncelikle IMF'ye olan borcunu kapattık. 15 yılda yaptığımız hizmetlerle yoksulluğu azalttık, sağlıkta büyük bir dönüşüme imza attık. Artık ilaç kuyrukları devri bitti. Devlet olarak milletimizin yanındayız. Aynı zamanda tüm mağdur ve mazlum coğrafyaların yanındayız."

- "Türkiye insani yardımda dünya birincisi" Kurban Bayramı öncesinde Arakan'da yaşanan zulüm haberleriyle üzüldüklerini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zulme duyarsız kalmayarak 20'den fazla ülkenin liderleriyle görüştüğünü anlatan Kaya, Türkiye olarak oradaki insanların durumunu düzeltmek adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yardım elini uzattığını, TİKA, Kızılay, AFAD'ın oradaki insanların yanında olduğuna dikkati çekti. Bakan Kaya, 100 binden fazla insana her gün sıcak yemek dağıtarak, çadırdan evler yaparak hayır dualarını aldıklarını söyledi. Kaya, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra dünyanın tüm mazlumlarına yardım ettiğine işaret etti. Türkiye'nin dünyanın en zengin ülkesi olmamasına rağmen insani yardımlarda kişi başı gelirine oranla dünyada birinci sırada yer aldığına değinen Kaya, şunları kaydetti: "ABD birinci sırada ama kişi başı gelire bakıldığında Türkiye insani yardımlarda birinci sırada. Bizim bir liderimiz var ne diyor, 'Dünya 5'ten büyüktür diyor.' İlk Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda söylediğinde bazı ülkeler anladı, bazıları anlamadı. Ama geçtiğimiz haftalarda Amerika Başkanı Trump ve yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararını açıkladı. Bu karar karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız İslam ülkelerini, İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak olağanüstü toplantıya davet etti. 56 ülkenin liderleri ve dış işleri bakanları İstanbul'da bir araya geldiler ve 'Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir' dediler, uluslararası camiayı bu kararı tanımaya çağırdılar. Ne oldu, New York'ta Birleşmiş Milletlerde dünyanın 5'ten büyük olduğunu, hele hele birden büyük olduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta Sudan'daydı, Çad'daydı, Tunus'taydı. Sudan Meclisinde, sokaklarda dünya lideri olarak, ümmetin umudu olarak karşıladılar. Biz AK teşkilatlar olarak bunu öyle anmalıyız ki üzerimizde çok büyük bir yük var. Ülkemizin kaderini doğru yolda geliştirmek için çalışıyoruz ve tüm mazlumların umudu olarak, onlara destek olabilmek adına gece gündüz alışmak durumundayız. 2019 seçimlerine bu bilinçle çalışmalıyız."