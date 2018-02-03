HABER

Ağır yaralanan Niğdeli asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 19:43 | Son Güncelleme

Hakkari Güven Dağı’nda çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz şehit oldu.1 Şubat’ta Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Ağır yaralanan Niğdeli asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Hakkari Güven Dağı’nda çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz şehit oldu.
1 Şubat’ta Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Bekar olan şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı köyünden defnedilecek.

Ağır yaralanan Niğdeli asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Çam güven tazeledi

Kemal Çam güven tazeledi

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'milli ittifak' daveti (2)

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'milli ittifak' daveti (2)

Bakan Zeybekci: 1-2 güne roket atma imkanları kalmayacak

Bakan Zeybekci: 1-2 güne roket atma imkanları kalmayacak

Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet vatandaşlarla bir araya geldi

Söke Şoförler Odasında Refik Karataş güven tazeledi

Söke Şoförler Odasında Refik Karataş güven tazeledi

Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.