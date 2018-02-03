Ağır yaralanan Niğdeli asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Hakkari Güven Dağı’nda çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz şehit oldu.
1 Şubat’ta Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Bekar olan şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı köyünden defnedilecek.
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