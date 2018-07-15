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Ağırlık kaldırma ve güç egzersizleri depresyon tedavisinde etkili

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 00:17 | Son Güncelleme

Ağırlık kaldırma ve güç egzersizleri depresyon tedavisinde etkili

Ağırlık kaldırma ve kuvvet antrenmanı gibi egzersizlerin depresyon tedavisinde etkili olduğu saptandı.

İrlanda'daki Limerick Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nden Brett Gordon, yaptıkları araştırmada, depresyon hastası olan ya da olmayan yaklaşık 2 bin kişiden alınan verilere göre yapılan değerlendirmede, ağırlık kaldırma, direnç ve kuvvet egzersizlerinin depresyonun etkilerini azalttığını ortaya koyduğunu belirtti.

Gordon, güç antrenmanı ya da ağırlık kaldırma gibi egzersizleri yapan kişilerin kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade ederek, egzersizlerin beyne kan akışını artırdığını söyledi.

Araştırmaya göre, bu tip egzersizler vücut dayanıklılığını artırdığı gibi zihinsel dayanıklılığını da artırıyor.

Çalışmada, depresyonun etkilerini azaltmak için haftada en az 2 kez ağırlık kaldırma ve güç egzersizleri yapılması önerildi.

Bu tip egzersizlerin kaygı bozukluğunun tedavisinde de işe yaradığı ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları "JAMA Psychiatry" dergisinde yayımlandı.

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ağırlık kaldırma Depresyon egzersiz sağlık

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