AGİT heyeti Vali Zorluoğlu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecini izleyecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyeti Van'a geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, AGİT heyeti başkanı Büyükelçi Audrey Glover ve beraberindeki heyet Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.
Van'daki seçim hazırlıklarını yerinde gözlemlemek üzere kente gelen heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Zorluoğlu, Büyükelçi Glover ve heyete, valilik koordinesinde alınan emniyet tedbirleri ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Seçim kampanyalarının sürdürülmesinde güvenlik açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Sandık taşıma işlemleriyle ilgili olarak, ilgili yerlerde vatandaşlarımız belediye araçları ile oy kullanacakları yerlere taşınacak, oy kullanma işleminin ardından da yaşadıkları yerlere geri götürülecek. Öte yandan temsilcileriniz de Seçim Kanunumuz kapsamında gözlem yapılabilecektir."
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