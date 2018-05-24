AGİT/DKİHB gözlem heyeti görevine başlıyor

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) tarafından 24 Haziran seçimlerini izleyecek gözlem heyetinin başkanı Büyükelçi Audrey Glover, seçimlere müdahale etmek için değil, gözlem için burada olduklarını söyledi.

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini izleyecek AGİT/DKHİB'in gözlem heyeti bugün görevine başlarken, heyete başkanlık eden Büyükelçi Glover, basın toplantısı düzenledi.

Amaçlarının, seçim süreçlerinde dışarıdan bir gözlem yaparak güven ortamını arttırmak olduğunu ifade eden Glover, 1990'da Türkiye'nin ve diğer AGİT üyelerinin de yerine getirmeyi taahhüt ettiği Kopenhag Belgesi'nde belirlenmiş olan taahhütler ışığında bir değerlendirme yapacaklarını ve uluslararası standartları da gözeteceklerini dile getirdi.

Büyükelçi Glover, uygulayacakları metodolojinin, diğer tüm seçimlerdeki yöntemle aynı olacağını ve pek çok kesimden temsilcilerle görüşme yapmayı planladıklarını söyledi.