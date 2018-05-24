AGİT/DKİHB gözlem heyeti görevine başlıyor

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) tarafından 24 Haziran seçimlerini izleyecek gözlem heyetinin başkanı Büyükelçi Audrey Glover, seçimlere müdahale etmek için değil, gözlem için burada olduklarını söyledi.
Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini izleyecek AGİT/DKHİB'in gözlem heyeti bugün görevine başlarken, heyete başkanlık eden Büyükelçi Glover, basın toplantısı düzenledi.
Amaçlarının, seçim süreçlerinde dışarıdan bir gözlem yaparak güven ortamını arttırmak olduğunu ifade eden Glover, 1990'da Türkiye'nin ve diğer AGİT üyelerinin de yerine getirmeyi taahhüt ettiği Kopenhag Belgesi'nde belirlenmiş olan taahhütler ışığında bir değerlendirme yapacaklarını ve uluslararası standartları da gözeteceklerini dile getirdi.
Büyükelçi Glover, uygulayacakları metodolojinin, diğer tüm seçimlerdeki yöntemle aynı olacağını ve pek çok kesimden temsilcilerle görüşme yapmayı planladıklarını söyledi.
Konuşmasında görevlerinin gözlem yapmak olduğunun altını çizen Glover, "Burada anlaşılması gereken önemli hususlardan biri ise; bizim rolümüzün seçim sürecini gözlemlemek ve rapor etmek olduğudur. Biz, herhangi bir şekilde müdahale etmek için burada bulunmuyoruz. Seçimlerde ne polis ne denetim rolü üstleniyoruz." dedi.
AGİT'in ilkelerini gözettiklerini aktaran heyet başkanı, "Burada herhangi bir şekilde seçim sonuçlarıyla ilgilenmiyoruz. Bizim ilgilendiğimiz sürecin şeffaf olması ve AGİT'in taahhütleri olan eşitlik, adalet, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin yerine getirilir olduğundan emin olmaktır. Sonuçların doğru ve şeffaf şekilde bir araya getirilmesi ve duyurulması da ilgi duyduğumuz alanlardan." diye konuştu.
Seçmenlerin özgür şekilde ve gizli biçimde oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini ifade eden Glover, tarafsızlık vurgusu yaparak, şunları kaydetti:
"Bizim rolümüz, bu süreçle ilgili teknik değerlendirme sağlamak. Sonrasında ise gerek sivil toplum gerek siyasi partiler gerekse hükümet, bulgularımızı ve tavsiyelerimizi nasıl kullanacağına kendi karar verecektir. Yaklaşımımız tamamen tarafsız olacaktır. Biz buraya herhangi bir ideoloji barındırmadan herhangi bir gündem konusu olmadan tamamen tarafsız şekilde geldik. Çalışmalarımızda gerçeklerin konuşması için sözü onlara bırakacağız. Bu süreç boyunca her zaman çok katı olarak tarafsız olacağımızın altını çizmek isterim."
Glover, seçimlerden biraz önce bir ara rapor hazırlayacaklarını ve seçimden hemen sonraki gün ilk raporlarını basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracaklarını, seçimden 8 hafta sonra da yayınlayacakları nihai raporla dikkate alınması gereken tavsiyelerine yer vereceklerini kaydetti.
Büyükelçi Glover, heyetinde Ankara'da yerleşik ve 12 uzmandan oluşan bir çekirdek ekip ve ülke genelinde görev alacak 22 uzun dönemli gözlemcinin yer alacağını, buna ek olarak 350 gözlemcinin de kısa süreli ülke genelinde gözlem görevinde bulunacağı bilgisini paylaştı.
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