"Ağıtlarla Şehitlerimizi Anıyor, Dualarla Kızıl Elma’ya Yürüyoruz" programı

"Millet iradesiyle seçilmiş bir iktidarı, dışarıyla iş birliği yaparak aldattıkları, kandırdıkları subaylar marifetiyle düşürmek isteyenlere karşı millet iradesinin yanında saf tutmayanlar, ihanetle eş değer politika üretmişlerdir. O gün MHP, 'Demokrasiyle milliyetçilik ruh ikizidir' düşüncesine uygun bir şekilde dışarıdaki iş birlikleriyle özel harekatı bombalayarak, meclisi bombalayarak, asker vurarak, polis vurarak, Cumhurbaşkanını öldürmeyi planlayarak ortaya çıkmış olan güce karşı üç hilalli bayrağın altında Türk milletinin sözcüsü olmuş, yüreğini ortaya koymuştur. O gün millet iradesini düşürmek üzere yabancılarla iş birliği yaparak olgunlaştırılan düşüncenin bir tarafta biz, millet iradesinin yanındaydık, bir tarafta ise alçakça, onursuzca 15 Temmuz alçaklığını, şerefsizliğini 'kontrollü darbe' diyerek FETÖ terör örgütüne yardım etmek isteyen siyasi görüşler vardı."

Siyaseti, 15 Temmuz öncesinin gelenekleriyle devam ettirenlerin sonlarının hüsran olacağına işaret eden Adan, şöyle konuştu:

Afrin'de Türk bayrağının dalgalanacağını ifade eden Adan, "Afrin'de elbette Türk bayrağı dalgalanacaktır, kurtuluşu yok. Kandil'de de Türk bayrağı dalgalanacak. Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozmak noktasındaki irade, bugün çökmüş durumda." diye konuştu.

Burada konuşan Adan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile hainlerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, seçim ittifakına ilişkin, "Bu birlikteliği kıskananlar, 15 Temmuz öncesi siyaseti devam ettirerek, fitneyle bu işi sabote etmek istiyorlar." dedi.

Seçim ittifakı çalışmalarına da değinen değinen Adan, "MHP ve Adalet Kalkınma Partisi'nin oluşturduğu milli ittifak, şu anda 70'lere dayanmış durumdadır, sokakta gördüğümüz budur. Bu birlikteliği kıskananlar, 15 Temmuz öncesi siyaseti devam ettirerek, fitneyle bu işi sabote etmek istiyorlar." dedi.

Adan, MHP'nin koltuk peşinde olmadığını vurgulayarak, milletin birliğinden, beraberliğinden yana olduklarını sözlerine ekledi.

- "Cumhur İttifakı'na fitne sokmak istiyorlar"

MHP İstanbul İl Başkanı Memet Bülent Karataş da "Cumhur İttifakı" ile ilgili değerlendirme yapanlara seslenerek, fitne çıkarmak isteyenler olduğunu ve bunlara tepki gösterdiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, hareketinin mensuplarıyla ilgili değerlendirme yaparken onları hakir ve basit görmediğini, aksine hareketin bütün mensuplarını eşit olarak gördüğünü söyledi.

Karataş, bu hareketin dava ve yol arkadaşlarına yakışanın; dirliği ve beraberliği sağlayarak yarınlara emin adımlarla yürümek olduğunu anlattı.

Karataş, Afrin'de kahramanca, yiğitçe Türk milleti ve devleti için sınır ötesinde şehit düşen Mehmetçiğe rahmet, gazilere şifa dileyerek, harekatın zaferle sonuçlanmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, partiye üye olanlara rozetlerini taktı.