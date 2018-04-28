AGİT'ten Kore Yarımadası'ndaki tarihi barış zirvesine destek

VİYANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in gerçekleştirdiği tarihi görüşmeye ilişkin, "Bugün iki Koreli lider arasındaki buluşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Umuyorum ki bu sonuç bölgedeki gerginliğin hafifletilmesine olumlu katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Dönem Başkanı Alfano ve AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger'in Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bu yılın sonuna kadar bir barış anlaşması imzalanmasına ilişkin alınan karar ve her iki ülkenin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması noktasında taahhütte bulunmasından duydukları memnuniyete ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada, Alfano'nun, "Bugün iki Koreli lider arasındaki buluşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Umuyorum ki bu sonuç bölgedeki gerginliğin hafifletilmesine olumlu katkıda bulunacaktır." şeklindeki ifadeleri yer aldı.