HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AGİT'ten Ukrayna'da Rus gazetecinin öldürülmesine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 02:47 | Son Güncelleme

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Ukrayna'da Rus gazeteci Arkadiy Babçenko'nun öldürülmesini şiddetle kınadı

VİYANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Rus gazeteci ve yazar Arkadiy Babçenko'nun Ukrayna'nın Kiev kentinde öldürülmesini sert bir dille kınayarak, yetkililerin olayı hızlı ve eksiksiz soruşturması çağrısında bulundu.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Desir'in, Kiev'deki evinde öldürülen gazeteci Babçenko'nun aile ve yakınlarına başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Açıklamada, olayı şiddetle kınadığı belirtilen AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir'in, "Yetkililere suikast koşullarının hızlı ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve faillerin, suikast emrini verenlerin bir an evvel adalete teslim edilmesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerine yer verildi.

Kırım Tatar televizyonu ATR'de program yapan Arkadiy Babçenko, dün evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Gazeteci Babçenko 2017 yılında Rusya'yı terk etmiş ve Kiev'e yerleşmişti. Farklı gazete ve televizyonlarda çalışan Babçenko, son olarak Kiev'de Kırım Tatar televizyonu ATR'de kendi hazırladığı programını sunuyordu.

PARTNERSahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...Sahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...
Genç kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı/FotoğrafGenç kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı/Fotoğraf
Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 565. Yıl dönümü programında konuştu//FotoğraflarErdoğan, İstanbul'un Fethinin 565. Yıl dönümü programında konuştu//Fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AGİT Arkadiy Babçenko Harlem Desir Ukrayna’da Rus gazetecinin öldürülmesini Viyana

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Polise tokat atan kişinin AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı olduğu iddia edilmişti kimliği belli oldu

Polise tokat atan kişinin AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı olduğu iddia edilmişti kimliği belli oldu

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.