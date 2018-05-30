AGİT'ten Ukrayna'da Rus gazetecinin öldürülmesine kınama

VİYANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Rus gazeteci ve yazar Arkadiy Babçenko'nun Ukrayna'nın Kiev kentinde öldürülmesini sert bir dille kınayarak, yetkililerin olayı hızlı ve eksiksiz soruşturması çağrısında bulundu.
AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Desir'in, Kiev'deki evinde öldürülen gazeteci Babçenko'nun aile ve yakınlarına başsağlığı mesajı paylaşıldı.
Açıklamada, olayı şiddetle kınadığı belirtilen AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir'in, "Yetkililere suikast koşullarının hızlı ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve faillerin, suikast emrini verenlerin bir an evvel adalete teslim edilmesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerine yer verildi.
Kırım Tatar televizyonu ATR'de program yapan Arkadiy Babçenko, dün evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
Gazeteci Babçenko 2017 yılında Rusya'yı terk etmiş ve Kiev'e yerleşmişti. Farklı gazete ve televizyonlarda çalışan Babçenko, son olarak Kiev'de Kırım Tatar televizyonu ATR'de kendi hazırladığı programını sunuyordu.
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