"Ağlayan gelin" üreticisini üzdü

Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde doğal olarak yetişen ters laleler, Siverek ilçesinin bin 919 rakımlı Karacadağ bölgesinde çiftçiler tarafından üretiliyor.

"Bölgede üretimini yaptığımız 'Fritillaria persica, Fritillaria ivory bells ve Fritillaria imperialis' soğanlı bitkiler, ciddi manada yurt dışında rağbet görüyor. 2008-2012 yıllarında 500 dekarda 50'den fazla üreticiyle üretim yaptık. Hasat dönemlerinde her yıl 500 bin lale soğanı sattık. O yıllarda bir adet lale soğanı yaklaşık 2 liraydı. Bu fiyatlar üreticiyi ciddi anlamda memnun ediyordu. Ters lale, tarım ürünlerine alternatif olacak bir ürün olmuştu. Son beş yılda maalesef talepler azaldı. Hollanda şu an buralardan lale talebinde bulunmuyor.Türkiye içinde de peyzaj anlamında lale talebi olmayınca üreticiler üretimi azaltmaya başladı."

- Ürünler tarlada kaldı

Bölgede 500 dekar alanda yaklaşık bir milyon lale üretimi yapıldığını aktaran Kıran, "Her yıl bol yağış ve yağan kar sayesinde bu endemik türün ciddi üretimi söz konusuydu çünkü ters lale dediğimiz tür diğer köklü bitkilerden farklı olarak ilk günlerinde serin bir havaya ve yağışa ihtiyaç duyar. Bölgede yeterli seviyede kar ve yağmur yağışının olmaması nedeniyle verim beklentimizin altında kaldı hatta birçok üreticimiz olumsuz geçen hava koşulları nedeniyle ürünleri tarlada bıraktı." dedi.