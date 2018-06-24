Ağlayarak evine dönen engelli, AHBAP sayesinde oy kullandı

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tekerlekli sandalyeyle geldiği okulda, seçim sandığının bulunduğu üst kata çıkamayınca, vatandaşlık görevini yerine getirmeden evine dönen Adem Karabıyık (64), AHBAP Kocaeli üyeleri sayesinde oyunu kullandı. Evinden alınıp, tekerlekli sandalyesi ile oy kullanacağı sınıfa taşınan Adem Karabıyık, oyunu kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

Gebze'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'ne refakatçısıyla birlikte oy kullanmaya gelen tekerlekli sandalyeye bağımlı Adem Karabıyık, seçim sandığının üst katta bulunması nedeniyle oyunu kullanamadı. Adem Karabıyık ağlayarak okuldan ayrıldı.

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP'ın Kocaeli üyeleri, Adem Karabıyık'a ulaştı. AHBAP üyeleri Adem Karabıyık'ı alarak okula getirdi. Adem Karabıyık tekerlekli sandalyesi ile oyunu kullanacağı üst kattaki sınıfa taşındı. Karabıyık oyunu kullanmanın mutluluğunu yaşarken, kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.

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