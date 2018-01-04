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Ağlayarak itiraf etti! Perde arkasında ilginç detaylar

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 06:47 | Son Güncelleme 8 saat önce

Adı 15 Temmuz kahramanları arasında anılırken FETÖ’cü olduğu anlaşılan Yüzbaşı Burak Akın’ın itirafı bizzat Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’e yaptığı ortaya çıktı. Akın 28 Aralık akşamı korumalığını yaptığı Org. Güler’e ağlayarak gidip, “Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de onlardanım” dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdür yardımcısı Yüzbaşı Burak Akın’ın örgüt irtibatının ortaya çıktığı olayın perde arkasına ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, kripto FETÖ’cü çıkan Akın, 28 Aralık perşembe günü akşam saatlerine doğru Orgeneral Güler’in yanına girdi. Ağlamaya başlayan Akın, “Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de onlardanım (FETÖ’cüyüm). Örgüt baskısından bıktım artık” dedi. Sinir krizi geçiren Akın, intihar edeceğini ileri sürdü.

FETÖ İTİRAFI GÜLER’İ ŞOKE ETTİ

Bu itiraf karşısında şoke olan Güler’in talimatıyla Hukuk Müşaviri Mehmet Yüzbaşıoğlu, durumu Ankara Başsavcılığı’na bildirdi. Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda sorumlu başsavcı vekili talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giden emniyet ekipleri, Akın’ı gözaltına aldı. Akın daha sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.

120 KRİPTOCU ARASINDAYDI

Mahrem yapılanmadaki ‘ankesörlü telefon’ taktiği deşifre edilen örgütün, TSK’daki kripto mensupları tek tek deşifre edilerek yakalandı. Bu kapsamda jandarma ve havada kritik operasyonlar yapılırken, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda mahrem yapılanmasına ilişkin de soruşturma açıldı. Yapılan çalışma sonucu FETÖ’cü olduğu tespit edilen ve hala görevde bulunan 120 civarında asker tespit edildi. Akın’ın da bu şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

SORUŞTURMAYI ÖĞRENDİ

Akın’ın 15 Temmuz darbe girişiminden 1.5 yıl sonra gelen itirafı birçok soru işaretlerine neden olurken, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlandığı kaydedildi. Akın’ın, hakkındaki soruşturmayı öğrendiği ve paniğe kapıldığı, ardından da Güler’in yanına giderek FETÖ irtibatını itiraf ettiği belirtiliyor. Akın’ın kendini kurtarmak için böyle bir girişimde bulunduğu değerlendiriliyor.

VERDİĞİ İKİ İSİM GENELKURMAY VE ÖKK'DAN ÇIKTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu devam eden Akın’ın itirafları doğrultusunda 2 muvazzaf asker geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Yüzbaşı rütbesinde olan ve Akın’ın devresi olduğu anlaşılan söz konusu askerlerin, aynı hücre içerisinde yer aldıkları belirtildi. Bu askerlerin Genelkurmay Karargah’ta ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli olduğu bilgisine ulaşıldı. Akın’ın ismini deşifre ettiği söz konusu askerlerden birinin FETÖ irtibatını itiraf ettiği öğrenildi. Ancak yakalanan diğer ismin ise suçlamaları inkar ettiği ve FETÖ’cü olmadığını iddia ettiği kaydedildi. (Yeni Şafak)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Oyun.
1984 te İCISLERI BAKANI OLAN VE BU GOREVDE 3 SENE KALAN YILDIRIM AKBULUT POLIS KOLEJLERINI NEDEN KURULMASINA IZIN VERDI. BU OKULLARA GETIRDIGI FETOCU MUDURLERI KIMIN TELKINIYLE ATADI. BU FETOCULER 1984-1987 DE ZIRVE YAPARKEN KENDI ICISLERI BAKANI IKEN, BU ISKENCECILERE, BU KAN EMICILERE, BU DEVLETI ELE GECIRMEK ISTEYENLERE NEDEN YOL ACMISTIR. IZMIR DEKI VALI VECDI GONUL UN  ICICLERI MUSTESARLIGINA1988 DE ATANMASINDA, SONRASINDA FIRARI IZMIR POLIS KOLEJI ESKI MUDURU SALIH TUZCUYU EGITIM DAIRESI BASKANLIGINA GETIRMESINDEKI ROLU NEDIR
Bir insanı korkutursan herşeyi kabul eder, fili günlerce dövmüşler, vallahi billahi ben bir tavşanım demiş
BİR KAHRAMAN BİR VATAN HAİNİ...EEE FETÖYÜ ÖVEN MİLLETYVEKİLLERİ HALEN GÖREVDE ONLARA NE ZAMAN HESAP SORULACAK...OYALAMAYIN ARTIK MİLLETİ...BYLOCKKULLANAN MİLLETVEKİLLERİ VARSA BİR AN ÖNCE HESAP SORULSUN...GERÇİ ARTIK BAHANESİDE HAZIR MÜZİK PROGRAMIDIR O BYLOCK DEĞİL...
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