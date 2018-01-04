Ağlayarak itiraf etti! Perde arkasında ilginç detaylar

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdür yardımcısı Yüzbaşı Burak Akın’ın örgüt irtibatının ortaya çıktığı olayın perde arkasına ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, kripto FETÖ’cü çıkan Akın, 28 Aralık perşembe günü akşam saatlerine doğru Orgeneral Güler’in yanına girdi. Ağlamaya başlayan Akın, “Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de onlardanım (FETÖ’cüyüm). Örgüt baskısından bıktım artık” dedi. Sinir krizi geçiren Akın, intihar edeceğini ileri sürdü.
FETÖ İTİRAFI GÜLER’İ ŞOKE ETTİ
Bu itiraf karşısında şoke olan Güler’in talimatıyla Hukuk Müşaviri Mehmet Yüzbaşıoğlu, durumu Ankara Başsavcılığı’na bildirdi. Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda sorumlu başsavcı vekili talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giden emniyet ekipleri, Akın’ı gözaltına aldı. Akın daha sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.
120 KRİPTOCU ARASINDAYDI
Mahrem yapılanmadaki ‘ankesörlü telefon’ taktiği deşifre edilen örgütün, TSK’daki kripto mensupları tek tek deşifre edilerek yakalandı. Bu kapsamda jandarma ve havada kritik operasyonlar yapılırken, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda mahrem yapılanmasına ilişkin de soruşturma açıldı. Yapılan çalışma sonucu FETÖ’cü olduğu tespit edilen ve hala görevde bulunan 120 civarında asker tespit edildi. Akın’ın da bu şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.
SORUŞTURMAYI ÖĞRENDİ
Akın’ın 15 Temmuz darbe girişiminden 1.5 yıl sonra gelen itirafı birçok soru işaretlerine neden olurken, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlandığı kaydedildi. Akın’ın, hakkındaki soruşturmayı öğrendiği ve paniğe kapıldığı, ardından da Güler’in yanına giderek FETÖ irtibatını itiraf ettiği belirtiliyor. Akın’ın kendini kurtarmak için böyle bir girişimde bulunduğu değerlendiriliyor.
VERDİĞİ İKİ İSİM GENELKURMAY VE ÖKK'DAN ÇIKTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu devam eden Akın’ın itirafları doğrultusunda 2 muvazzaf asker geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Yüzbaşı rütbesinde olan ve Akın’ın devresi olduğu anlaşılan söz konusu askerlerin, aynı hücre içerisinde yer aldıkları belirtildi. Bu askerlerin Genelkurmay Karargah’ta ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli olduğu bilgisine ulaşıldı. Akın’ın ismini deşifre ettiği söz konusu askerlerden birinin FETÖ irtibatını itiraf ettiği öğrenildi. Ancak yakalanan diğer ismin ise suçlamaları inkar ettiği ve FETÖ’cü olmadığını iddia ettiği kaydedildi. (Yeni Şafak)
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