Ağrı 1970 Spor rahat kazandı

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Ağrı 1970 Spor Yüksekova Belediyespor’u 2-0 yendi.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayan Ağrı 1970 Spor Yüksekova Belediyespor maçı öncesi yerel sanatçılar taraftarlara konser verdi. Maça Ağrı 1970 Sporlu futbolcular ‘Bu maç sensiz olmaz spora şiddete dur de’ sloganıyle çıkarken konuk takım futbolcuları da geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Ağrı 1970 Sporlu futbolcuları alkışladı. Maçı çok sayıda Ağrılı kadınlarda izledi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan maç Yüksekova Belediyespor’un başlama vuruşu ile başladı. Maçın ilk dakikalarında her iki takımda kontrollü futbol sergiledi, ilk yarının sonlarına doğru oldukça etkili olan ev sahibi Ağrı 1970 Spor aradı golü 33’ncü dakika da Ali Kurt’un ayağından buldu ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında etkili futbolunu sürdüren ev sahibi ekip 65’nci dakikada Tunahan Bilgin’in penaltı atışı ile skoru 2-0’a taşıdı maçta başka gol olmayınca Ağrı 1970 Spor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maç sonunda taraftarlar ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.