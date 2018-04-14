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Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma timlerince Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

BİR ASKER KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU

Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye sevk edildi.

Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçmaya çalıştığı belirtildi.

BÖLGEDE ÇATIŞMA SÜRÜYOR

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki çatışma sürüyor.

AA

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Ağrı şehit

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah rahmet eylesin daha bitmedimi bu çakalların temizlenmesi neden şehit veriyoruz daha neden bu operasyonlar neden kahır oluyorum mehmeçigimin şehit haberlerine bitirin şu pkk yı artuk operasyonları sıkılaştıralım artık
suriyelileri düşünün ancak siz. suriyede ne olmuş ne bitmiş ona bakın kendi vatanımızdan başka herşeye yetişiyoruz. bir de yetmemiş gibi suriyeye de koydunuz MEHMETÇİĞİMİZİ. ne saçma bi toplumumuz var. Askerimin yeri cennette sizin yeriniz cehennemin en kuytu yeri
Bölgede yeni bir savaş. Kansızlar için bulunmaz bir ortam. Bu çakallarda pay peşinde.
Allah Teala rahmet eyleye, mekanı cennet olsun inşallah
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