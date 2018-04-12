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Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:30 | Son Güncelleme

Ağrı’da, Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Nisan günü 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı terörist doğalgaz hattı

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