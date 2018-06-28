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Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan S.E.'nin bulunduğunu açıkladı.

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde önceki gün husumetli oldukları kişilerce kaçırıldığı belirlenen 15 yaşındaki erkek çocuk, polisin operasyonuyla kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesinde 15 yaşındaki S.E.'nin kaçırıldığı hatırlatıldı.

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Kaçırılma olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Çocuğun, ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiden 4'ü gözaltına alınmıştır, 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." AA

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